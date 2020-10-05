Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

10% населення планети могли захворіти COVID-19 – ВООЗ

Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:23
10% населення планети могли захворіти COVID-19 – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що захворіти на коронавірус могли 10% всього населення планети - 760 мільйонів осіб.

Джерело: глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан, Reuters

Деталі: Райан, виступаючи в понеділок на засіданні виконавчої ради ВООЗ з 34 членів, присвяченому COVID-19, заявив, що за "найкращим оцінками" приблизно 1 з 10 осіб у всьому світі могла б заразитися коронавірусом.

За його словами, цифри варіюються від міських до сільських і в різних групах, але в кінцевому підсумку це означає, що "переважна більшість в світі залишається в небезпеці".

Пряма мова: "Зараз ми вступаємо у складний період. Хвороба продовжує поширюватися".

Також він повідомив, що ВООЗ представила список експертів для участі в міжнародній місії в Китай для розслідування походження коронавірусу для розгляду владою Китаю.

Таким чином, захворіти COVID-19 в світі можуть 760 мільйонів осіб, при нинішньому населенні планети - 7,6 млрд. Така кількість хворих набагато перевищує число офіційно підтверджених випадків захворювання - 35 мільйонів у всьому світі.

Фахівці давно кажуть, що кількість підтверджених випадків сильно занижує справжню цифру.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019ООНохорона здоров'якоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: