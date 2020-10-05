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10% населення планети могли захворіти на COVID-19 – ВООЗ

Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:23

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що захворіти на коронавірус могли 10% всього населення планети - 760 мільйонів осіб.

Джерело: глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан, Reuters

Деталі: Райан, виступаючи в понеділок на засіданні виконавчої ради ВООЗ з 34 членів, присвяченому COVID-19, заявив, що за "найкращим оцінками" приблизно 1 з 10 осіб у всьому світі могла б заразитися коронавірусом.

За його словами, цифри варіюються від міських до сільських і в різних групах, але в кінцевому підсумку це означає, що "переважна більшість в світі залишається в небезпеці".

Пряма мова: "Зараз ми вступаємо у складний період. Хвороба продовжує поширюватися".

Також він повідомив, що ВООЗ представила список експертів для участі в міжнародній місії в Китай для розслідування походження коронавірусу для розгляду владою Китаю.

Таким чином, захворіти COVID-19 в світі можуть 760 мільйонів осіб, при нинішньому населенні планети - 7,6 млрд. Така кількість хворих набагато перевищує число офіційно підтверджених випадків захворювання - 35 мільйонів у всьому світі.

Фахівці давно кажуть, що кількість підтверджених випадків сильно занижує справжню цифру.

Українська правда
Теми: Covid-2019ООНохорона здоров'якоронавірус


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