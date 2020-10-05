В ЄС нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу: "склянка наполовину порожня"

Лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Володимира Зеленського в Брюсселі.

Про це розповіли кілька джерел в інституціях ЄС напередодні саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, це питання постане на переговорах у форматі тет-а-тет з президентом Євроради Шарлем Мішелем, які пройдуть без частини членів команд та радників лідерів. Також про це говоритимуть на пленарному засіданні саміту, стверджують джерела.

"Ви знаєте, що меморандум про макрофінансову допомогу передбачає зміну законодавства про судову реформу у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також ми будемо говорити про СБУ. СБУ, як і будь-яка інша спецслужба, не повинна мати повноваження розслідування, та й це створює ризик корупції", - заявив один зі співрозмовників.

Представник ЄС, що має повноваження розповісти журналістам про підготовку саміту, також наголосив, що там відчувають брак результатів у виконанні Україною своїх зобов’язань.

"В Україні часто наводять порівняння із наполовину повною чи наполовину порожньою склянкою. Коли йдеться про інституції чи про ухвалення законів у сфері верховенства права – то склянка радше наполовину повна. Але вона наполовину порожня, коли йдеться про імплементацію", - наголосив посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше в ЄС заявили, що наразі не бачать підстав говорити про "регрес" у антикорупції, але небезпека цього є.