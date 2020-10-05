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На українських дорогах з'являться нові обмежувачі швидкості

Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:03
На українських дорогах з'являться нові обмежувачі швидкості

З 1 листопада для заспокоєння руху на автомобільних дорогах України, окрім "лежачих поліцейських", почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Джерело: Укравтодор у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, для цього вперше в Україні розроблений стандарт на заходи та засоби для заспокоєння дорожнього руху. Ці зміни вже внесені і з 1 листопада набудуть чинності.

Як розповіли в Укравтодорі, дотепер існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проєктанти застосовували лише на власний страх та ризик.

Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки. Вони проєктуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки їм водій буде змушений підтримувати постійну безпечну швидкість, а не змінювати її, повсякчас розганяючись та гальмуючи.

У відомстві додали, що особлива увага буде приділятися до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними.

Українська правда

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Теми: дорогиавтотранспорт
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