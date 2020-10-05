Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленські зібралися у Британію: зустрінуться з Джонсоном, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Понеділок, 5 жовтня 2020, 18:00
Зеленські зібралися у Британію: зустрінуться з Джонсоном, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Президент України Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснить офіційний візит до Британії разом з дружиною, під час нього планується підписання низки угод.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба глави держави.

Ключовою зустріччю під час візиту буде зустріч з прем’єром Британії Борисом Джонсоном. Після неї відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство - яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Крім того, мають підписати низку інших документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

Також в межах візиту передбачена аудієнція Зеленського з дружиною з герцогом та герцогинею Кембриджськими, тобто принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів. Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті: Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВелика БританіяBrexit
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: