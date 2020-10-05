Зеленські зібралися у Британію: зустрінуться з Джонсоном, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Президент України Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснить офіційний візит до Британії разом з дружиною, під час нього планується підписання низки угод.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба глави держави.

Ключовою зустріччю під час візиту буде зустріч з прем’єром Британії Борисом Джонсоном. Після неї відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство - яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Крім того, мають підписати низку інших документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

Також в межах візиту передбачена аудієнція Зеленського з дружиною з герцогом та герцогинею Кембриджськими, тобто принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів. Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті: Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС.