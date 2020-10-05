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Прессекретар Білого дому заразилась коронавірусом

Понеділок, 5 жовтня 2020, 19:03

У прессекретаря Білого дому Кейлі Макінені в понеділок підтвердили коронавірус. 

Про це вона повідомила у заяві, яку розмістила в своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макінені повідомила, що донині з четверга, коли коронавірус був виявлений у помічниці президента Хоуп Хікс, щоденно отримувала негативний результ тесту. 

Вона зазначила, що не має симптомів захворювання, відправиться на карантин і продовжить "працювати від імені американського народу віддалено".

Як відомо, президент США Дональд Трамп госпіталізований з коронавірусом у медичний центр. Ймовірно його можуть виписати вже в понеділок. 

За даними ЗМІ, Трамп вимагав виписати його з лікарні, щоб не виглядати слабким.

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла Степієна, кілько сенаторів та низки інших людей з близького кола американського президента.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним. 

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Теми: СШАТрампкоронавірус
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