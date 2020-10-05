Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прессекретар Білого дому заразилась коронавірусом

Понеділок, 5 жовтня 2020, 19:03

У прессекретаря Білого дому Кейлі Макінені в понеділок підтвердили коронавірус. 

Про це вона повідомила у заяві, яку розмістила в своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макінені повідомила, що донині з четверга, коли коронавірус був виявлений у помічниці президента Хоуп Хікс, щоденно отримувала негативний результ тесту. 

Вона зазначила, що не має симптомів захворювання, відправиться на карантин і продовжить "працювати від імені американського народу віддалено".

Як відомо, президент США Дональд Трамп госпіталізований з коронавірусом у медичний центр. Ймовірно його можуть виписати вже в понеділок. 

За даними ЗМІ, Трамп вимагав виписати його з лікарні, щоб не виглядати слабким.

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла Степієна, кілько сенаторів та низки інших людей з близького кола американського президента.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним. 

Читайте також – "Трамп, Байден та Covid: як змінюються перегони в США через хворобу президента"

Теми: СШАТрампкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада НБУ висловила недовіру та догану заступникам голови Нацбанку з команди Смолія

фото, відео"Бабусі проти ОМОНу": в Мінську на марш протесту вийшли пенсіонери

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам

оновлено від 13.21На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій

Нагірний Карабах: між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої

Зеленський: 2021 року Україна увійде в режим paperless

Усі новини...
США
На шляху до хаосу
США пояснили наслідки санкцій проти Деркача, назвавши його агентом РФ
Вибори у США: Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до голосування
Останні новини
19:50
"Намацує" нове дно. Курс гривні до долара оновив мінімум за 32 місяці
19:34
документВовка та суддів ОАСК викликають до НАБУ на слідчі дії
19:15
У 2020 році Дніпро заробило на паркування у 15 разів менше за Київ
19:03
Прессекретар Білого дому заразилась коронавірусом
18:42
інфографікаЗарядні станції Tesla Supercharger з’являться в Україні не раніше 2022 року
18:26
Журналістам спростили доступ в Раду після того, як та пішла на карантин
18:05
Гривня і далі слабшає на валютному ринку
18:00
Зеленські зібралися у Британію: зустрінуться з Джонсоном, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон
17:56
оновленоУ Раді COVID-19 виявили у 75 людей, співробітниця секретаріату померла – ЗМІ
17:44
Міністр культури назвав концерт Полякової у Харкові безвідповідальним
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!