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Литва викликала посла в Мінську для консультацій

Понеділок, 5 жовтня 2020, 20:37

Литва вирішила викликати на консультації свого посла в Мінську. 

Про це у понеділок ввечері повідомила пресслужба МЗС Литви, пише "Європейська правда". 

У повідомленні зазначено, що 5 жовтня міністерство провело інтенсивні консультації зі своїми колегами з Євросоюзу з приводу вимоги режиму в Мінську до Литви і Польщі скоротити кількість своїх співробітників в посольствах у Білорусі. 

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс обговорив це питання по телефону з верховним представником ЄС Жозепом Борреллем, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау і міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Посли ЄС в Мінську також зараз обговорюють цю ситуацію.

Він додав, що рішення викликати послів на консультації було ухвалене спільно з Варшавою.  

За словами міністра, домовленості про те, щоб не скорочувати дипломатичний штат, поки не досягнуто. "Але якщо Білорусь, як і раніше, буде на цьому наполягати, ми вживемо адекватні дзеркальні заходи", - заявив він.

Як повідомлялось, на початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

Нагадаємо, у серпні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі до Києва для консультацій.



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