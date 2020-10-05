У Киргизстані розігнали мітинг за допомогою спецзасобів: є поранені

У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись із результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Повідомляється про щонайменше 16 постраждалих.

Джерело: "Настоящее время", "Радио Свобода", 24.Kg

Деталі: Опозиціонери і їх прихильники вийшли на вулиці Бішкека в знак протесту. Для розгону натовпу від будівлі парламенту та адміністрації президента десятки силовиків застосували сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, а також спецтехніку і собак.

Бишкек: момент выстрела в нашего журналиста pic.twitter.com/SBMAaMZMMw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 5, 2020

Демонстранти підпалили сміттєві баки і закидали поліцейських камінням. Вікна декількох машин та будинків уздовж дороги були вибиті. Наразі телефонний зв'язок у центрі міста поганий.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, під час розгону мітингу на площі Ала-Тоо 16 людей госпіталізували з різними травмами. Два співробітники правоохоронних органів отримали поранення під час розгону мітингувальників на площі Ала-Тоо. У обох були струсу мозку.

Головний лікар Центру екстреної медицини Іскандер Шаяхметов повідомив 24.kg про напади на машини швидкої допомоги: "Ми втратили дві бригади, вони не виходять на зв'язок. Нам розбили шість машин. Це тільки ті, які приїхали на станцію. Ми заклеїли скотчем вікна".

фото: 24.kg

Видання 24.kg повідомляє, що учасники мітингу спалили машину Патрульній служби міліції. За їх словами, натовп ламає бруківку з тротуарів і кидає каміння в силовиків.

Довідка: У виборах в Киргизії 4 жовтня взяли участь 56% з 3,5 млн зареєстрованих виборців. На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".