Синоптики попередили про сильний вітер
Вівторок, 6 жовтня 2020, 08:23
У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку із цим оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Дослівно: "Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: По Києву та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, 6-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українська правда