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Синоптики попередили про сильний вітер

Вівторок, 6 жовтня 2020, 08:23
Синоптики попередили про сильний вітер

У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку із цим оголосили перший рівень небезпечності - жовтий. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: По Києву та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 6-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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