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В Україні 90 смертей серед хворих COVID-19 за добу

Вівторок, 6 жовтня 2020, 09:08
В Україні 90 смертей серед хворих COVID-19 за добу

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, летальних випадків - 90.

Джерело: брифінг міністра МОЗ Максима Степанова 

Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіли 4348 осіб, з них 199 дітей та 226 медичних працівників. Було госпіталізовано 720 людей".

Деталі: При цьому 90 пацієнтів померли, 2149 – одужали.

За словами Степанова, станом на ранок 6 жовтня 17 585 людей госпіталізовані з коронавірусом або ж з підозрою на COVID-19.

Загалом в Україні підтвердили 234 584 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо: За даними сайту Worldometers Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих на коронавірус. 

За минулу добу у світі підтвердили більше 263 тисяч випадків COVID-19.

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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