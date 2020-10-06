За минулу добу, 5 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, летальних випадків - 90.

Джерело: брифінг міністра МОЗ Максима Степанова

Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіли 4348 осіб, з них 199 дітей та 226 медичних працівників. Було госпіталізовано 720 людей".

Деталі: При цьому 90 пацієнтів померли, 2149 – одужали.

За словами Степанова, станом на ранок 6 жовтня 17 585 людей госпіталізовані з коронавірусом або ж з підозрою на COVID-19.

Загалом в Україні підтвердили 234 584 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо: За даними сайту Worldometers Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих на коронавірус.

За минулу добу у світі підтвердили більше 263 тисяч випадків COVID-19.

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