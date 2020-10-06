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Пристайко розповів про нову угоду України з Британією: "будете здивовані"

Вівторок, 6 жовтня 2020, 09:41

Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки посол України у Британії Вадим Пристайко.

"Величезний документ. Багато сотень сторінок. Думаю, публіка буде здивована, коли документ буде підписуватися лідерами, на столі ви побачите великий cтос паперів. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це фактично угода про постійну політичну взаємодію і торгівлю. Ця угода приблизно така ж, як ми підписували асоціативну угоду з Європейським союзом", - сказав Пристайко.

Пристайко визнав, що незадовільним поки залишається питання британських віз для українських громадян, але Лондон це визнає і найближчим часом міністри закордонних справ повинні обговорити це питання окремо.

"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва також чудовий фон для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики як України, так і Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", - додав він.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті - Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС.

Теми: Велика БританіяУкраїна
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