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Уряд Фінляндії на один день очолить 16-річна активістка

Вівторок, 6 жовтня 2020, 10:59

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін на один день дозволить очолити уряд країни 16-річній активістці Ааві Мурто з нагоди Міжнародного дня дівчат від ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду Фінляндії.

Тимчасова заміна прем'єрки відбудеться 7 жовтня у межах програми Girls Takeover до Міжнародного дня дівчат ООН, який відзначають 11 жовтня.

У цей день у країнах, які приєднуються до програми, дівчата стають лідерками у різних суспільних сферах.

Цього року день Girls Takeover наголошує на впливі технологій на гендерну рівність. Для участі в кампанії було обрано кілька установ та компаній у Фінляндії, які вживають заходів щодо сприяння гендерній рівності в технологіях.

"Під час заходу прем'єр-міністр Марін та Мурто обговорять роль Фінляндії на міжнародній арені: що може зробити Фінляндія для покращення можливостей дівчат використовувати та розвивати технології у всьому світі? Окрім того, Марін та Мурто обговорюватимуть питання переслідування дівчат в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня Мурто зустрінеться з міністром співробітництва у галузі розвитку та зовнішньої торгівлі, канцлером юстиції та одним із депутатів парламенту.

Теми: Фінляндіявлада
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