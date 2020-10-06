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Суд ЄС ухвалив рішення проти Угорщини у справі щодо університету Сороса

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:25

Суд ЄС визнав, що зміни Угорщини у законодавство про вищу освіту, які фактично унеможливили роботу заснованого мільярдером Джорджем Соросом Центральноєвропейського університету, суперечать праву Євросоюзу.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі суду.

У своєму рішенні у справі "Єврокомісія проти Угорщини", винесеному 6 жовтня 2020 року, Велика палата суду підтримала позов про невиконання зобов'язань, пред'явлений Угорщині Європейською комісією.

"Умови, запроваджені Угорщиною для іноземних вищих навчальних закладів, що здійснюють свою діяльність на її території, несумісні із законодавством ЄС", - йдеться у рішенні Суду.

Суд постановив, що, поставивши здійснення в країні освітньої діяльності в залежність від наявності міжнародного договору між Угорщиною і третьою країною, в якій знаходиться відповідний навчальний заклад, Угорщина не виконала зобов'язань щодо національного режиму, передбачених Генеральною угодою з торгівлі послугами, укладеною в рамках Світової організації торгівлі.

Ця  вимога також суперечить положенням Хартії основних прав Європейського Союзу, що стосуються академічної свободи, свободи засновувати вищі навчальні заклади та свободи вести підприємницьку діяльність.

В рамках змін законодавства про вищу освіту Угорщина пов'язала діяльність іноземних університетів в країні з двосторонньою угодою між угорським урядом і країною походження університетів. Іноземні університети також були змушені здійснювати освітню діяльність у своїх країнах.

У центрі конфлікту - доля Центральноєвропейського університету, заснованого в штаті Нью-Йорк угорсько-американським фінансистом Соросом. Університету довелося перенести більшу частину своєї діяльності до Відня з Будапешта, де він діяв з початку 1990-х років.

Консервативний націоналістичний уряд Угорщини звинуватив засновника університету Сороса у змові з метою знищення європейської цивілізації шляхом наповнення континенту мігрантами. Сорос каже, що підтримка біженців з його боку є частиною гуманітарної місії.

План університету перевести акредитовані в США програми до Відня є наслідком тривалого протистояння з урядом Орбана. 

Теми: ЄСсудУгорщина


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