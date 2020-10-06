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Румунія запровадила ПЛР-тести і 14-денний карантин для мандрівників із України

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:55

Румунія запровадила обов’язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, серед них і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Міністр охорони здоров’я Нелу Татару оголосив, що мандрівники, які приїжджають до Румунії на термін до трьох днів із країн з високим ризиком, можуть в'їхати в країну з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до поїздки.

Якщо мандрівники в’їжджають на триваліший термін, вони повинні пройти 14-денний карантин незалежно від наявності негативного тесту.

На восьмий день карантину можна зробити тест, і якщо він виявиться негативним, то карантин завершується достроково на десятий день.

Рішення набуває чинності з 7 жовтня. До списку увійшли понад 50 країн, окрім України ризиковими вважаються також США, Франція, Британія, Іспанія, Молдова, Угорщина, Грузія.

Теми: РумуніякарантинкоронавірусепідеміяCovid-2019


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