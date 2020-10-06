КС взявся за конституційність закону про ВАКС

Велика палата Конституційного суду почала розглядати справу за конституційним поданням 49 народних депутатів про відповідність Конституції закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На початку засідання представник президента України в КС Федір Веніславський заявив клопотання про участь у слуханні справи в якості залученого учасника конституційного провадження глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новыикова, який відсутній на засіданні.

Він аргументував своє прохання тим, що НАЗК є ключовим органом, який формує антикорупційну політику в Україні, тому участь Новікова в слуханні є важливою.

Судді відмовили в задоволенні клопотання, але доручили направити відповідні документи главі НАЗК і витребувати його позицію з даного питання, яку дослідять у закритій частині засідання.

Після цього Веніславський заявив ще одне клопотання – про перенесення слухання справи оскільки, за його словами, судді можуть бути зацікавлені в рішенні по даній справі. Він пояснив, що НАЗК наразі проводить перевірки декларації суддів КС, тому слід відкласти слухання до закінчення перевірок.

На ці слова Веніславського глава КС Олександр Тупицький уточнив, про що саме просить представник президента в суді – про перенесення засідання чи відвід кожному судді КС, оскільки не можна заявляти відвід усім суддям. Веніславський сказав, що просить про перенесення слухання справи до закінчення перевірок.

Глава суду підкреслив, що перевірка декларацій є "звичайною процедурою", і будь-які побоювання в упередженості носять гіпотетичний характер.

Постійний представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря підтримала клопотання Веніславського. Але судді КС, порадившись, вирішили залишити клопотання без задоволення і взялися до розгляду подання.

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