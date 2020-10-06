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У середу більшість областей України накриють дощі

Вівторок, 6 жовтня 2020, 12:26

Найближчої доби в більшості областей України, крім сходу та південного сходу, пройдуть дощі - від невеликих до значних; в південно-східній половині країни буде вітряно.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У більшості західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, подекуди з грозою, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях в середу значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний (у західних областях - північно-західний), 7-12 м/с, у південних, східних і центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, в східних і західних областях 6-11°; вдень 15-20°, на півдні та сході до 25°.

У Києві 7 жовтня значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

У четвер на Правобережжі пройдуть дощі, вдень у Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій і Житомирській областях місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; днем 16-21°, у південній та східній частинах до 24°, в західних областях 12-17°.

У столиці 8 жовтня часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.

Теми: погода


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