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Корабель, який має добудувати "Північний потік-2", повертається з Німеччини до РФ

Вівторок, 6 жовтня 2020, 12:53

Російський корабель "Академік Черський", що належить "Газпрому" і вважається основним претендентом на добудову газопроводу "Північний потік-2", повертається з Німеччини в російській порт Калінінград.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на дані системи позиціонування морських суден.

Дані показали, що судно "Академік Черський" повинен прибути в Калінінград 7 жовтня. З травня корабель перебував біля німецького порту Мукран на Балтиці, плацдармі для будівництва трубопроводу.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".

Теми: РосіяНімеччинагаз


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