В аеропорту Харкова затримали росіянина, який був у розшуку 12 років

В аеропорту "Харків" українські прикордонники затримали росіянина, який був у розшуку з 2008 року за підозрою у викраденні людини.

Джерело: Державна прикордонна служба України у Telegram

Дослівно: "Днями в аеропорту "Харків" під час перевірки документів пасажира, який летів до Стамбула, прикордонники зафіксували спрацювання бази Інтерполу. Виявилося, що громадянин РФ перебував у міжнародному розшуку з 2008 року за викрадення людини".

Деталі: Іноземця передали представникам Національної поліції.