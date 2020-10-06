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В аеропорту Харкова затримали росіянина, який був у розшуку 12 років

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:07

В аеропорту "Харків" українські прикордонники затримали росіянина, який був у розшуку з 2008 року за підозрою у викраденні людини.

Джерело: Державна прикордонна служба України у Telegram

Дослівно: "Днями в аеропорту "Харків" під час перевірки документів пасажира, який летів до Стамбула, прикордонники зафіксували спрацювання бази Інтерполу. Виявилося, що громадянин РФ перебував у міжнародному розшуку з 2008 року за викрадення людини".

Деталі: Іноземця передали представникам Національної поліції.

Теми: ІнтерполПрикордонна службаХарків


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