Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В аеропорту Харкова затримали росіянина, який був у розшуку 12 років

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:07
В аеропорту Харкова затримали росіянина, який був у розшуку 12 років

В аеропорту "Харків" українські прикордонники затримали росіянина, який був у розшуку з 2008 року за підозрою у викраденні людини.

Джерело: Державна прикордонна служба України у Telegram

Дослівно: "Днями в аеропорту "Харків" під час перевірки документів пасажира, який летів до Стамбула, прикордонники зафіксували спрацювання бази Інтерполу. Виявилося, що громадянин РФ перебував у міжнародному розшуку з 2008 року за викрадення людини".

Деталі: Іноземця передали представникам Національної поліції.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІнтерполПрикордонна службаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: