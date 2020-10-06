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Тихановська: Білоруси дадуть Лукашенку піти, якщо він залишить нас у спокої

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:08

Опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що білоруси не будуть наполягати на притягненні Олександра Лукашенка до відповідальності, якщо він добровільно складе владні повноваження.

Джерело: Тихановська під час пресбрифінгу в Берліні, цитує її телеграм-канал

Пряма мова: "У мене два погляди на це: як особистості і як національного лідера. Я не можу пробачити його як особистість. Однак, як національний лідер, я повинна прийняти рішення, яке вплине на історію країни.

Щодо цього є різні думки. Багато хто хоче, щоб його судили. Але я думаю, що більшість просто дадуть йому піти, якщо він залишить нас у спокої. Я вважаю, питання вимагає діалогу".

Деталі: На питання, "чи можете ви поручитися, що Путін не повторить сценарій 2014 року", Тихановська відповіла, що впевненим не можна бути ні в чому, але в черговий раз закликала до діалогу.

За словами Тихановської, причина в тому, що Лукашенко не розуміє свій народ, не хоче чути його волю: "якщо він і правда хоче знати, кого звинувачувати, йому варто подивитися в дзеркало".

Пряма мова: "Це 21 століття, ми цивілізовані люди - немає ніякої потреби у війні і крові. Сісти і поговорити набагато простіше. Протест не контролюється з-за кордону. Не контролюється з Росії. Пару місяців назад Лукашенко звинувачував мого чоловіка та інших людей в тому, що їх координує Росія. Тепер він передумав і звинувачує Європу".

Українська правда
Теми: Білорусь


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