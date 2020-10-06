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Українець повертався на батьківщину з коробками, повними фунтів стерлінгів

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:35

У пункті пропуску "Шегині", що на межі з Польщею, прикордонники затримали українця, який віз через кордон у коробках більше 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд".

 

Деталі: Попередньо, в коробках знаходилася британська валюта – понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Українська правда
Теми: кордонгрошівалютаБританія


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