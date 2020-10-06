Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українець повертався на батьківщину з коробками, повними фунтів стерлінгів

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:35
Українець повертався на батьківщину з коробками, повними фунтів стерлінгів

У пункті пропуску "Шегині", що на межі з Польщею, прикордонники затримали українця, який віз через кордон у коробках більше 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд".

 

Деталі: Попередньо, в коробках знаходилася британська валюта – понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонгрошівалютаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
кордон
На Житомирщині в лісі загинув чоловік: поїхав по чорниці на заміновану територію
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: