Українець повертався на батьківщину з коробками, повними фунтів стерлінгів

У пункті пропуску "Шегині", що на межі з Польщею, прикордонники затримали українця, який віз через кордон у коробках більше 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса "Мерседес", яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд".

Деталі: Попередньо, в коробках знаходилася британська валюта – понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.