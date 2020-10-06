Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Кулеба: зміцнення позицій Росії в Білорусі – ризик для безпеки України

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:15

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська, якщо ставлення Білорусі до України погіршуватиметься.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "BBC News Україна"

Пряма мова: "Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори відбуваються онлайн, всі до цього звикли.

Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей...

Мені дуже прикро спостерігати те зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для національної безпеки України".

Деталі: За його словами, розмовляти щодо Донбасу треба напряму з президентом Росії Володимиром Путіним, а з ним можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі. Тому українська сторона наразі працює над виконанням рішень попереднього саміту.

Також Кулеба розповів, що Україна планує ввести санкції проти Білорусі, але не економічні.

За словами міністра, наразі питання того, щоб їхати в Мінськ і проводити там засідання ТКГ взагалі немає в порядку денному.

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Теми: БілорусьУкраїнаРосіяМінські угодиКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоЗвільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду

Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"

Аудит "Нафтогазу" показав порушення, через які бюджет недоотримав 75 мільярдів

Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце

В Україні 90 смертей серед хворих COVID-19 за добу

Пандемія: Україна на 13 місці у світі за числом нових хворих

Усі новини...
Білорусь
Литва після початку протестів у Білорусі поставила режиму Лукашенка 15 безпілотників
Тихановська: Білоруси дадуть Лукашенку піти, якщо він залишить нас у спокої
"Бабусі проти ОМОНу": в Мінську на марш протесту вийшли пенсіонери
Останні новини
16:15
Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink
16:14
Єрмак провів таємну зустріч з держсекретарем Ватикану
16:11
Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху
16:02
Голова МЗС: Коли дружина захотіла піти у місцеву політику, я перехрестив її
15:49
МЗС України не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю
15:48
Де дізнатися, що купує ваша школа чи садок: онлайн-мапа закупівель
15:47
Зеленський про Коломойського: Я не знаю, за які кошти, що і де купувала ця людина
15:42
Передвиборчі перегони в США: Байден відчутно збільшив відрив від Трампа
15:30
Кулеба: безвізу ніщо не загрожує, а позиції ЄС і Києва щодо антикорупції тотожні
15:19
фотоУ Києві знайшли конвертцентр, який прикривався "інвалідністю": вилучили 36 млн готівки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!