Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська, якщо ставлення Білорусі до України погіршуватиметься.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "BBC News Україна"

Пряма мова: "Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори відбуваються онлайн, всі до цього звикли.

Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей...

Мені дуже прикро спостерігати те зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для національної безпеки України".

Деталі: За його словами, розмовляти щодо Донбасу треба напряму з президентом Росії Володимиром Путіним, а з ним можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі. Тому українська сторона наразі працює над виконанням рішень попереднього саміту.

Також Кулеба розповів, що Україна планує ввести санкції проти Білорусі, але не економічні.

За словами міністра, наразі питання того, щоб їхати в Мінськ і проводити там засідання ТКГ взагалі немає в порядку денному.

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