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Литва після початку протестів у Білорусі поставила режиму Лукашенка 15 безпілотників

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:18

ЄС закупив для білоруської влади 15 безпілотних літальних апаратів для здійснення спостереження, це викликало побоювання, що вони можуть бути використані проти протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило брюссельське видання Euobserver.

Литовська поліція передала обладнання Білоруському державному комітету судової експертизи 16 вересня - в розпал протестних акцій, в ході яких тисячі людей були викрадені з вулиць, побиті і піддані тортурам.

Зовнішньополітична служба ЄС оплатила вартість безпілотників з проєкту сусідства в розмірі 850 000 євро, здійснюваного Латвією і Литвою.

Активісти опозиції висловили побоювання, що безпілотники можуть бути використані проти них, наприклад, для ідентифікації окремих протестувальників, що призведе до арештів.

Кожен з безпілотників "оснащений фото- і відеообладнанням, яке дозволить якісно зобразити сцену і... істотно допоможе у розслідуванні кримінальних справ", заявили в білоруському комітеті.

Зі свого боку, Литва заявила, що безпілотники були поставлені у вересні через "контрактні процедури".

Але Вільнюс запевняє, що "призупинив усі платежі білоруській стороні, пов'язані зі спільними проєктами ЄС-Білорусь одразу, з 9 серпня", коли спалахнули протести.

Безпілотники ще ні для чого не використовувалися, додали в зовнішньополітичній службі ЄС. При цьому там зазначають, що їх у будь-якому випадку не можна використати проти протестувальників.

"Через їх технічні характеристики, мабуть, неможливо використовувати ці безпілотники для ідентифікації осіб, оскільки вони спеціалізуються на розслідуванні великих злочинів", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС.

Згідно з "договірними зобов'язаннями", білоруська влада повинна використовувати безпілотники тільки для "проєктних цілей", заявили також в ЄС.

Теми: ЛитваБілорусь
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