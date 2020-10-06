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Передвиборчі перегони в США: Байден відчутно збільшив відрив від Трампа

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:42

Кандидат у президенти США Джо Байден ще більше відірвався від чинного глави держави Дональда Трампа в передвиборчих перегонах.

Джерело: Bloomberg із посиланням на результати опитування телеканалу CNN

Деталі: Згідно з опитуванням американців, які планують голосувати на виборах президента, розрив між Байденом і Трампом виріс до "солідних" 16 відсоткових пунктів. Підтримка Трампа становить 41%, Байдена - 57%.

Причому Байдена переважно підтримують літні люди, які колись посадили в крісло президента Трампа. 60% американців старші за 65 років, які бажають голосувати, висловилися за Джо Байдена і тільки 39% - за Дональда Трампа.

В опитуванні CNN взяли участь 1000 потенційних учасників голосування на виборах. Опитування було проведено в період з 1 по 4 жовтня. Статистична похибка становить плюс-мінус 3,6%.

Українська правда


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