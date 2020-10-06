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На електромобілі почали вішати особливі номерні знаки

Вівторок, 6 жовтня 2020, 17:13
На електромобілі почали вішати особливі номерні знаки

Сервісні центри МВС почали видавати власникам електрокарів незвичайні, "зелені" номерні знаки.

Джерело: МВС у Telegram

Деталі: Особливість нових номерів у тому, що напис на них наноситься зеленим кольором.

Це дозволить відрізняти електромобілі від решти транспорту на дорогах. Навіть чорно-білі камери автофіксації "побачать" різницю.

Дослівно: "Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

На початку 2020 року набув чинності закон про надання доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, який повинен збільшити популярність електротранспорту в Україні.

Документ передбачає захищеність законом прав водіїв електромобілів. Вони матимуть повний доступ до зарядних станцій для електромобілів. Окрім того, водіям звичайних транспортних засобів тепер заборонено зупинятися на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише електромобілям. В разі порушення закону, водіїв будуть штрафувати на суму від 340 до 510 гривень.

Українська правда

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Теми: автоМВС
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