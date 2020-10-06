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Король Таїланду помилував 16 ув’язнених українців – посольство

Вівторок, 6 жовтня 2020, 18:32

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х) з нагоди свого дня народження помилував усіх ув’язнених громадян України, сімох з них вже звільнили з-під варти.

Джерело: посольство України у Таїланді

Деталі: З нагоди дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у в’язницях Таїланду.

За попередніми результатами, всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро українців було повністю звільнено з-під варти.

Українська правда
Теми: Таїландв'язниця


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