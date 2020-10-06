Приготування борщу увійде до культурної спадщини України
Культура приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.
Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Традиції, живі прояви нематеріальної культури є важливим компонентом крос-культурного діалогу поколінь. Вони відіграють велику роль у формуванні національного світогляду.
В умовах зростаючої глобалізації – це одна з умов збереження культури для наступних поколінь. Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним набутком українських традицій".
Деталі: Окрім цього, за словами Ткаченка, до Національного переліку увійдуть:
- Технологія створення клембівської сорочки "з квіткою";
- Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;
- Борщівська народна вишивка;
- Карпатське ліжникарство.