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Приготування борщу увійде до культурної спадщини України

Вівторок, 6 жовтня 2020, 19:19

Культура приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Традиції, живі прояви нематеріальної культури є важливим компонентом крос-культурного діалогу поколінь. Вони відіграють велику роль у формуванні національного світогляду.

В умовах зростаючої глобалізації – це одна з умов збереження культури для наступних поколінь. Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним набутком українських традицій".

Деталі: Окрім цього, за словами Ткаченка, до Національного переліку увійдуть:

- Технологія створення клембівської сорочки "з квіткою";

- Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;

- Борщівська народна вишивка;

- Карпатське ліжникарство.

Українська правда
Теми: МінкультурикультураТкаченко


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