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Саміт Україна-ЄС підтвердив повноцінне відновлення безвізу після пандемії

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:04
Саміт Україна-ЄС підтвердив повноцінне відновлення безвізу після пандемії

Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. 

Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії", - заявив він. 

За інформацією Європейської правди, це також є позицією ЄС, що підтверджено у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

У документі ЄС дав чіткий сигнал, що про жодне призупинення безвізового режиму з Україною не йдеться.

"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - сказано у заяві саміту. 

Фактично ЄС визнав, що поки що немає "регресу" у питанні боротьби з корупцією, є лише "небезпека такого регресу" з боку України. 

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.

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Теми: безвізЗеленський
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