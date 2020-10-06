Саміт Україна-ЄС підтвердив повноцінне відновлення безвізу після пандемії
Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу.
Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє "Європейська правда".
"Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії", - заявив він.
За інформацією Європейської правди, це також є позицією ЄС, що підтверджено у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС 6 жовтня.
У документі ЄС дав чіткий сигнал, що про жодне призупинення безвізового режиму з Україною не йдеться.
"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - сказано у заяві саміту.
Фактично ЄС визнав, що поки що немає "регресу" у питанні боротьби з корупцією, є лише "небезпека такого регресу" з боку України.
"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.