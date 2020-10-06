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Зеленський: Україна є майбутнім членом ЄС

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:52

Президент Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС в Брюсселі переконував керівництво Євросоюзу, що Україна є майбутнім членом Європейського Союзу. 

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба після закінчення саміту, який відбувся 6 жовтня, повідомляє "Європейська правда". 

За словами Кулеби, заява Зеленського пролунала під час його вступного слова на пленарній сесії саміту, яка відбувалась за зачиненими дверима. 

"Він (Зеленський - ред.) сказав: Україна - це майбутній член Європейського Союзу", - розповів Кулеба у відеозаписі, який виклав на Facebook-сторінці.

"Це та стартова позиція, з якої ми ведемо всі перемовини з Європейським Союзом. Сьогодні президент був дуже чітким і предметним щодо наших очікувань. І щодо того, на що ми готові йти та що робити, щоб ця фраза звучала не в майбутньому часі, а в теперішньому", - розповів міністр.

Він називав день саміту "ще одним гарним днем європейської інтеграції".

"Поки одні їздять в Москву, ми їздимо в Брюссель. Тому що ми знаємо, де справжні друзі і майбутнє України", - додав Кулеба.

"Європейська правда" стежила за перебігом саміту, усі деталі та новини за посиланням.

Повний текст заяви після саміту доступний на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

Теми: ЗеленськийЄС
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