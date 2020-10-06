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ЄС готовий допомогти Україні отримати вакцину від коронавірусу

Вівторок, 6 жовтня 2020, 21:07

Європейський Союз готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, текст якої опублікований на сайті "Європейської правди".

Сторони підкреслили, що ЄС та Україна спільно борються з коронавірусом та його наслідками, які назвали "безпрецедентним викликом для систем охорони здоров'я та економіки" як членів Євросоюзу, так і України.

Ухвалене на саміті рішення гарантує, що Україна підпаде під програму глобальної ініціативи доступності вакцини від COVID-19.

"Ми висловили готовність співпрацювати над забезпеченням доступу до майбутньої вакцини проти COVID-19 як глобального спільного надбання за доступними цінами", - сказано у тексті заяви. 

Київ та Брюссель також наголосили на важливості посилення їхньої готовності та спроможності реагувати, обмінюватися інформацією у вільному, прозорому і оперативному режимі та вдосконалювати міжнародну відповідь на пандемію.

Повний текст заяви на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням

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