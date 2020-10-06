Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ЄС готовий допомогти Україні отримати вакцину від коронавірусу

Вівторок, 6 жовтня 2020, 21:07

Європейський Союз готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, текст якої опублікований на сайті "Європейської правди".

Сторони підкреслили, що ЄС та Україна спільно борються з коронавірусом та його наслідками, які назвали "безпрецедентним викликом для систем охорони здоров'я та економіки" як членів Євросоюзу, так і України.

Ухвалене на саміті рішення гарантує, що Україна підпаде під програму глобальної ініціативи доступності вакцини від COVID-19.

"Ми висловили готовність співпрацювати над забезпеченням доступу до майбутньої вакцини проти COVID-19 як глобального спільного надбання за доступними цінами", - сказано у тексті заяви. 

Київ та Брюссель також наголосили на важливості посилення їхньої готовності та спроможності реагувати, обмінюватися інформацією у вільному, прозорому і оперативному режимі та вдосконалювати міжнародну відповідь на пандемію.

Повний текст заяви на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 жовтня: саміт Україна-ЄС, зустріч Медведчука з Путіним

Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною

Саміт Україна-ЄС підтвердив повноцінне відновлення безвізу після пандемії

фотоНа електромобілі почали вішати особливі номерні знаки

Медведчук знову приїхав до Путіна на поклон

Передвиборчі перегони в США: Байден відчутно збільшив відрив від Трампа

Усі новини...
Останні новини
21:28
Новини 6 жовтня: саміт Україна-ЄС, зустріч Медведчука з Путіним
21:20
Стало відомо, коли Apple презентує iPhone 12
21:07
ЄС готовий допомогти Україні отримати вакцину від коронавірусу
20:56
Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню до долара
20:52
Зеленський: Україна є майбутнім членом ЄС
20:42
Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною
20:36
Україна має прискорити судову реформу та боротьбу з корупцією – саміт в Брюсселі
20:30
Понад 20 нардепів на лікарняному через COVID-19 – Разумков
20:22
ЄІБ профінансує модернізацію громадських будівель в Україні на 300 млн євро
20:13
Відкрите небо між Україною та ЄС підпишуть на початку 2021 року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!