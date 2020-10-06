Зеленський привіз віцепрезиденту Єврокомісії орден Ярослава Мудрого

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вручив віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи".

Деталі: Згідно з указом, Шефчовича нагороджено за "вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність".

Пряма мова Шефчовича: "У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом".

Довідково: Орден князя Ярослава Мудрого — державна нагорода для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

Що було раніше: Указ про відзначення державною нагородою посадовця Єврокомісії український глава підписав 24 серпня.

Тим же указом Зеленський нагородив різними державними нагородами депутата парламенту Чехії Карела Шварценберга, главу представництва Європейського Союзу в Україні у 2016 – 2019 роках Хюга Мінгареллі, главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і віцемаршалека польського Сейму Ришарда Терлецького, а також послів Німеччини та Італії в Україні.

Нагадаємо: Український уряд та Європейська комісія підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.

Крім того, Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. Ба більше, за підсумками двостороннього саміту в Брюсселі Україна та ЄС досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.

ЄС також готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.