За добу 6 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам, 77 хворих померли, 2 569 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні рекорд по кількості одужавших. Я хотів би почати з приємних новин: 2 569 пацієнтів за минулу добу одужали і перемогли COID-19. Але в той же час у нас антирекорд по кількості захворівших. За минулу добу в нас захворіли 4 753 особи, з них 219 дітей та 251 медичний працівник.

Було госпіталізовано 730 людей. У нас збільшується кількість людей, які перебувають на стаціонарі. На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України перебувають в лікарні і лікуються від коронавірусної хвороби. За останню добу зафіксовано 77 летальних випадків".

СОТА, моніторинг РНБОУ

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