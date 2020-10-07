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Нові "рекорди" COVID в Україні: 4 753 осіб захворіли, 2 569 осіб одужали

Середа, 7 жовтня 2020, 08:55
Нові рекорди COVID в Україні: 4 753 осіб захворіли, 2 569 осіб одужали

За добу 6 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам, 77 хворих померли, 2 569 осіб одужали, госпіталізували 730 людей.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні рекорд по кількості одужавших. Я хотів би почати з приємних новин: 2 569 пацієнтів за минулу добу одужали і перемогли COVID-19. Але в той же час у нас антирекорд по кількості захворівших. За минулу добу в нас захворіли 4 753 особи, з них 219 дітей та 251 медичний працівник.

Було госпіталізовано 730 людей. У нас збільшується кількість людей, які перебувають на стаціонарі.  На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України перебувають в лікарні і лікуються від коронавірусної хвороби.

За останню добу зафіксовано 77 летальних випадків".  

Деталі: Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській області – 685 випадків (Харків – 509 випадків), 10 хворих померли.

У Києві – 383 нових випадки, 6 летальних випадків. Крім того, у Київській області – 192 випадки, 7 осіб померли.

Одеська область – 316 нових випадків, 10 летальних.

Дніпропетровська область – 316 випадків (місто Дніпро – 237), 8 осіб померли.

Донецька область – 263 випадки, без жертв.

 
СОТА, моніторинг РНБОУ

За весь час пандемії захворіли 239 337 осіб, із них 15 259 дітей і 16 864 медпрацівники.

Одужали вже 105 970 осіб, із них 7 328 дітей,

Померли з березня 4 597 інфікованих коронавірусом.

Зараз на COVID хворіють 128 770 жителів України.

6 жовтня було зроблено 59 189 тестувань, із них 32 376 методом ПЛР і  26 813 методом ІФА. Це теж рекордна кількість ПЛР-тестувань, сказав Степанов.

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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