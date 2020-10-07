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Нові антирекорди COVID в Україні: 4 753 осіб захворіли, 2 569 осіб одужали

Середа, 7 жовтня 2020, 08:55

За добу 6 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам, 77 хворих померли, 2 569 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні рекорд по кількості одужавших. Я хотів би почати з приємних новин: 2 569 пацієнтів за минулу добу одужали і перемогли COID-19. Але в той же час у нас антирекорд по кількості захворівших. За минулу добу в нас захворіли 4 753 особи, з них 219 дітей та 251 медичний працівник.

Було госпіталізовано 730 людей. У нас збільшується кількість людей, які перебувають на стаціонарі.  На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України перебувають в лікарні і лікуються від коронавірусної хвороби. За останню добу зафіксовано 77 летальних випадків".  

 
СОТА, моніторинг РНБОУ

Доповнюється…  

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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