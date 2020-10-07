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Росія про висновки ОЗХЗ щодо отруєння Навального: "Фантастична історія"

Середа, 7 жовтня 2020, 09:53

Росія має намір представити свою версію ситуації в справі про отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального у взаємодії з Німеччиною і секретаріатом Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

"Фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками укупі з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм", - йдеться в заяві.

У російському відомстві заявили, що нададуть державам-учасницям ОЗХЗ "хронологію закулісних маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".

Нагадаємо, 6 жовтня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Після цього уряд Німеччини заявив, що найближчими днями обговорить "наступні кроки" з ОЗХЗ та європейськими партнерами.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.

Теми: НавальнийРосія


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