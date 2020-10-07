Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії визначили спецпосланця прем'єра з питань торгівлі з Україною

Середа, 7 жовтня 2020, 10:45

У Великій Британії з'явиться посада спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у блозі на "Українській правді".

"Британія віднині матиме спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною баронесу Мейєр. Це є ще одним свідченням важливості, яку ми надаємо нашому двосторонньому економічному співробітництву", - написала Сіммонс.

Посол також пояснила зміст нового "Договору про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство", який буде укладений між Великобританією і Україною під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

"По-перше, він підкреслює наші спільні цінності. Обидві країни зобов'язуються відстоювати демократичні принципи, права людини і основні свободи, а також міжнародний правопорядок, який зберігає мир. Одним з принципових пунктів, зафіксованих в документі, є повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України ", - зазначила Сіммонс.

За її словами, це також буде перше двосторонню торговельну угоду Британії з Україною, що визначає правила, згідно з якими компанії і підприємці в Україні можуть продавати свої товари і послуги в Британії - і навпаки.

"Договір також буде охоплювати економічне і галузеве співробітництво в таких сферах, як енергетика, гірничодобувна промисловість, промислова політика, сільське господарство, інформаційне суспільство, навколишнє середовище і глобальні завдання боротьби зі зміною клімату", - додала британський посол.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті - "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"

Теми: Велика Британіяторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: