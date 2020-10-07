Путін у день народження похвалився запуском гіперзвукової ракети "Циркон"

Росія заявляє про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яка вразила мішень у морі за 450 км, досягнувши 8 швидкостей звуку.

Джерело: ТАСС

Деталі: 6 жовтень фрегат Північного флоту "Адмірал Горшков" із Білого моря вистрілив гіперзвуковою ракетою "Циркон" на дальність 450 км по морській мішені, ракета досягла швидкості у вісім швидкостей звуку й успішно вразила ціль, доповів президенту Росії Володимиру Путіну начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов по відео-конференц-зв'язку.

Пряма мова Герасимова: "Вчора о 7 годині 15 хвилин з акваторії Білого моря фрегатом "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" у рамках льотних випробувань вперше виконано постріл гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по морській цілі, розташованій у Баренцевому морі. Завдання пуску виконано, стрільба визнана успішною, зафіксовано пряме влучення ракети в ціль. Дальність польоту ракети становила 450 км, максимальна висота – 28 км, час польоту – 4 з половиною хвилини. Досягнуто гіперзвукової швидкості понад 8 Махів".

Пряма мова Путіна: "Робота над системою "Циркон" і етап проведення успішного випробування цієї ракети – це велика подія не лише в житті Збройних сил, а й усієї Росії, всієї країни, оскільки оснащення наших Збройних сил – армії та флоту – новітніми системами озброєння, які дійсно не мають аналогів у світі, безумовно і на довгострокову перспективу забезпечує обороноздатність нашої держави".

Інші подробиці: Путін привітав усіх причетних до роботи над "Цирконом" і зазначив, що "за цією роботою – величезна праця вчених, конструкторів, талановитих робітників, військових фахівців".

Проведення випробувань російський президент назвав "великим етапом в оснащенні Збройних сил новітніми системами".

Міністерство оборони Росії розповсюдило відеозапис стрільби фрегата Північного флоту "Адмірал Горшков" гіперзвуковою ракетою "Циркон" із Білого моря.

Після завершення державних випробувань комплексом "Циркон" РФ планує оснащувати свої підводні човни та надводні кораблі.

Від УП: Президент Росії Володимир Путін 7 жовтня відзначає свій 68-й день народження – в шістнадцятий раз на посту голови держави. До цієї дати ТАСС опублікував ще одну серію інтерв'ю "20 запитань Володимиру Путіну", в якій російський лідер говорить про особисте і про сім'ю.

Довідка: Про плани РФ створити в рамках держпрограми озброєння на 2011-2020 роки корабельний комплекс "Циркон" із гіперзвуковою ракетою заявив у лютому 2011 року тодішній заступник міністра оборони Володимир Поповкін. Льотні випробування ракети, за даними ЗМІ, почалися у 2015 році.

Путін у посланні Федеральним зборам у лютому 2019 року говорив, що ракета "Циркон" здатна розвивати швидкість близько 9 Махів і зможе вражати як надводні, так і наземні цілі на відстані понад 1 тис. км.