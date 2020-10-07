Путін у день народження похвалився запуском гіперзвукової ракети "Циркон"

Росія заявляє про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яка вразила мішень у морі за 450 км, досягнувши 8 швидкостей звуку.

Джерело: ТАСС

Деталі: 6 жовтень фрегат Північного флоту "Адмірал Горшков" із Білого моря вистрілив гіперзвуковою ракетою "Циркон" на дальність 450 км по морській мішені, ракета досягла швидкості у вісім швидкостей звуку й успішно вразила ціль, доповів президенту Росії Володимиру Путіну начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов по відео-конференц-зв'язку.

Пряма мова Герасимова: "Вчора о 7 годині 15 хвилин з акваторії Білого моря фрегатом "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" у рамках льотних випробувань вперше виконано постріл гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по морській цілі, розташованій у Баренцевому морі. Завдання пуску виконано, стрільба визнана успішною, зафіксовано пряме влучення ракети в ціль. Дальність польоту ракети становила 450 км, максимальна висота – 28 км, час польоту – 4 з половиною хвилини. Досягнуто гіперзвукової швидкості понад 8 Махів".

Пряма мова Путіна: "Робота над системою "Циркон" і етап проведення успішного випробування цієї ракети – це велика подія не лише в житті Збройних сил, а й усієї Росії, всієї країни, оскільки оснащення наших Збройних сил – армії та флоту – новітніми системами озброєння, які дійсно не мають аналогів у світі, безумовно і на довгострокову перспективу забезпечує обороноздатність нашої держави".

Інші подробиці: Путін привітав усіх причетних до роботи над "Цирконом" і зазначив, що "за цією роботою – величезна праця вчених, конструкторів, талановитих робітників, військових фахівців".

Проведення випробувань російський президент назвав "великим етапом в оснащенні Збройних сил новітніми системами".

Міністерство оборони Росії розповсюдило відеозапис стрільби фрегата Північного флоту "Адмірал Горшков" гіперзвуковою ракетою "Циркон" із Білого моря.

Після завершення державних випробувань комплексом "Циркон" РФ планує оснащувати свої підводні човни та надводні кораблі.