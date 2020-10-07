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СБУ викрила масштабний конвертцентр з обігом 15 млрд: причетне екскерівництво ДПС

Середа, 7 жовтня 2020, 11:19
СБУ викрила масштабний конвертцентр з обігом 15 млрд: причетне екскерівництво ДПС

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

Зазначається, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Слідчі дії тривають.

Додатково: Щодо оголошення підозр в СБУ пояснили, що для цього потрібно провести перевірку підприємств з ознаками фіктивності, а перевірка на час пандемії заборонена. СБУ звернулась до комітету Верховної Ради з проханням дозволити такі перевірки.

Теми: СБУ
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