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Зеленський: Україна невтомно шукає вакцину від "пандемії" корупції

Середа, 7 жовтня 2020, 11:30
Зеленський: Україна невтомно шукає вакцину від пандемії корупції
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною, однак Україна продовжує шукати вакцину від "пандемії" корупції.

Про це він написав у своїй колонці на "Європейській правді".

За його словами, на саміті Україна-ЄС багато уваги приділялося проблемі корупції, яка фактично є другою для України пандемією поряд з коронавірусом.

"Для неї теж використовують маски, але вони не допомагають. Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є" - зазначив Зеленський, додавши, що саме після його приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною.

"Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів" - стверджує президент.

За його словами, нещодавнє рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро не створює загроз для нього.

"Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду" - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками двостороннього саміту України і ЄС в Брюсселі Європейський Союз закликав Київ прискорити зусилля з проведення судової реформи та боротьби з корупцією.

В цілому саміт визнав "значний прогрес, досягнутий Україною у процесі здійснення реформ", і погодився з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль. 

Повний текст заяви саміту на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкорупція
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