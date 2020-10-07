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Двоє у балаклавах побили суддю у Рівному

Середа, 7 жовтня 2020, 11:46

У Рівному двоє невідомих осіб у балаклавах напали на суддю Рівненського міського суду Олександра Тимощука біля його власного будинку.

Джерело: пресслужба Рівненської обласної прокуратури, "Рівне Вечірнє"

Дослівно: "За попередніми даними ввечері 06.10.2020 на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах. Вони застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень.

Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому".

Деталі: Місцеве видання з посиланням на джерела повідомляє, що напад скоїли на суддю Олександра Тимощука.

 

Прокуратура пише, що на місці події вилучили балон аерозольний "Кобра-1Н".

Наразі правоохоронці перевіряють всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

Відзначається, що розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 377 КК України (за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 6 років.

Українська правда
Теми: Рівнесуд


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