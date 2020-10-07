В Росії зросла кількість охочих закрити кордон з Україною

За останні 8 місяців у Російській Федерації на 4% зросла кількість тих, хто хотів би закрити державний кордон з Україною.

Джерело: результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-16 вересня, і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", проведеного 20-26 серпня

Дослівно: "У Росії порівняно з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість бажаючих закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%) та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи і кордонів (було 56%, стало 51%)".

Деталі: При цьому відзначається, що кількість росіян, які хочуть об’єднання в одну державу, практично не змінилася – 16%.

Серед українців відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії (порівняно з вереснем 2019 і лютим 2020 року), залишився таким самим – 90%. Відзначається, що цей показник практично не змінюється з 2014 року.

Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, – 51%.

Дослідження КМІСу тривало з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 мешканців від 18 років і старше по всій території України, за винятком анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

"Левада-центр" проводив опитування 20-26 серпня методом особистого інтерв’ю серед 1601 жителя Росії у віці 18 років і старше.

Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25%/75%, 2% – для показників, близьких до 10%/90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5%/95%.