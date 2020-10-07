Суддю-втікача з Одещини засудили до 9 років за хабарі

Вищий антикорупційний визнав винним заочно суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева в отримання хабаря, йому призначили 9 років в’язниці і повну конфіскацію майна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Telegram Zero Corruption



Деталі: 7 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд за участі прокурорів САП оголосив обвинувальний вирок судді Господарського суду Одеської області, обвинуваченого у вимаганні та одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди. Ухвалили вирок судді Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко.

Сам Меденцев переховується, тож судовий розгляд й оголошення вироку відбулися без нього.



У 2014 році суддю Меденцева викрили на вимаганні та одержанні 570 тисяч гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.

Гроші він отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. А під час обшуку в нього знайшли 250 тисяч грн.

Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги. Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС