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Суддю-втікача з Одещини засудили до 9 років за хабарі

Середа, 7 жовтня 2020, 13:36

Вищий антикорупційний визнав винним заочно суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева в отримання хабаря, йому призначили 9 років в’язниці і повну конфіскацію майна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Telegram Zero Corruption

Деталі: 7 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд за участі прокурорів САП оголосив обвинувальний вирок судді Господарського суду Одеської області, обвинуваченого у вимаганні та одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди. Ухвалили вирок судді Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко.

Сам Меденцев переховується, тож судовий розгляд й оголошення вироку відбулися без нього.

У 2014 році суддю Меденцева викрили на вимаганні та одержанні 570 тисяч гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.

Гроші він отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. А під час обшуку в нього знайшли 250 тисяч грн.

Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги. Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС

Теми: Антикорупційний судсудхабар


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