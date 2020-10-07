МВС залучить літаки і гелікоптери для охорони порядку під час виборів

Міністерство внутрішніх справ має намір залучити мобільні групи та авіацію для реагування на всі можливі протиправні дії під час виборів 25 жовтня.

Джерело: пресслужба МВС з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова та голову Нацполіції Ігоря Клименка

Пряма мова Ярового: "Виходячи з розрахунків для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тисяч правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки".

Пряма мова Гончарова: "Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС – літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг".

Деталі: Яровий підкреслив, що особовий склад повністю забезпечений засобами захисту від COVID-19, проте через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу.

Тому, за словами першого заступника міністра, будуть залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь.

Повідомляється, що наразі в регіонах створили оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

За словами Клименка, кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів.

Він додав що наразі основним завданням поліції є простежити за тим, щоб вибори пройшли в межах закону, тому з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад працюватиме в посиленому режимі.

Зокрема для документування правопорушень, пов’язаних з виборами, планують залучити 1 200 посилених слідчо-оперативних груп.