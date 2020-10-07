Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС залучить літаки і гелікоптери для охорони порядку під час виборів

Середа, 7 жовтня 2020, 14:22
МВС залучить літаки і гелікоптери для охорони порядку під час виборів
Фото МВС

Міністерство внутрішніх справ має намір залучити мобільні групи та авіацію для реагування на всі можливі протиправні дії під час виборів 25 жовтня.  

Джерело: пресслужба МВС з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова та голову Нацполіції Ігоря Клименка

Пряма мова Ярового: "Виходячи з розрахунків для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тисяч правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки".  

 

Пряма мова Гончарова: "Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС – літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг".  

 

Деталі: Яровий підкреслив, що особовий склад повністю забезпечений засобами захисту від COVID-19, проте через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу. 

Тому, за словами першого заступника міністра, будуть залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь.

Повідомляється, що наразі в регіонах створили оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

За словами Клименка, кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів.

Він додав що наразі основним завданням поліції є простежити за тим, щоб вибори пройшли в межах закону, тому з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад працюватиме в посиленому режимі.

Зокрема для документування правопорушень, пов’язаних з виборами, планують залучити 1 200 посилених слідчо-оперативних груп.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСвибориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: