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Зеленський у Британії домовиться про розбудову українського флоту

Середа, 7 жовтня 2020, 14:29
Зеленський у Британії домовиться про розбудову українського флоту

Президент Володимир Зеленський розповів, що підпише у Великій Британії угоду про стратегічне партнерство і меморандум на 1,6 млрд доларів про розбудову військово-морського флоту України.

Джерело: відеокоментар Зеленського, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Перш за все, чекаю на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Підпишемо угоду про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами, яка дає можливість продовжити угоду про вільну торгівлю і розширити цю угоду після того як Британія вийде з Європейського союзу.

Друге питання - це підписання меморандуму про розбудову військово-морського флоту. Важливий стратегічний документ, будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Ми всі вірили в те, що знову з'явиться військово-морський флот в Україні".

Деталі: Також у Зеленського запланована зустріч з королівською родиною. Зокрема, в ОП повідомляли, що президент України зустрінеться із герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика БританіяУкраїнафлот
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