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Завербований в РФ українець повернувся на батьківщину і пішов до СБУ

Середа, 7 жовтня 2020, 14:34

Російські спецслужби спробували завербувати для шпигунства українця, який гостював у РФ, але той після повернення на батьківщину все розповів Службі безпеки України.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Громадянин України виїжджав до Росії в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за начебто порушення трудового законодавства та умов перебування на території РФ. За допомогою психологічного тиску і залякування спецслужби РФ змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво.

За завданням російських кураторів, українець мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з Росією. Їх також цікавила інформація щодо співробітників українських правоохоронних органів, громадян, які систематично їздять до Росії на заробітки. Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до РФ.

Але після повернення додому чоловік добровільно звернувся до Служби безпеки України і надав свідчення щодо обставин його вербування та поставлених завдань.

В СБУ кажуть, що протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідники СБУ викрили низку спроб з боку російських спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності.

Дослівно: "Під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ для працевлаштування, з комерційною метою, відвідування родичів тощо".

Українська правда
Теми: шпигунствоРосіяСБУ


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