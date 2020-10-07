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У Кремлі відреагували на багатомільярдний штраф Польщі проти "Газпрому"

Середа, 7 жовтня 2020, 14:37

У Кремлі заявляють, що штраф польського регулятора проти російського газового монополіста "Газпрому" навряд чи позначиться на стані відносин з Польщею більш негативно, оскільки їх і так важко назвати процвітаючими.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Не сумніваюся, що все, що можна і потрібно з точки зору правового забезпечення якихось контрдій, буде зроблено корпорацією",- сказав він.

Говорячи про те, яким чином цей крок польської влади позначиться на стані російсько-польських відносин, прессекретар президента зауважив, що їх навряд чи можна назвати процвітаючими і навряд чи можна припустити, що щось може позначитися на їхньому стані ще більш негативно.

"В цілому відносини знаходяться не на належному рівні", - зазначив Пєсков.

Як повідомлялося, польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію "Газпром" на 29 мільярдів злотих (понад 6 млрд євро) через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Згідно з рішенням регулятора, ще п'ять інших компаній оштрафовані на понад 234 млн злотих. Усі вони брали участь у будівництві трубопроводу.



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