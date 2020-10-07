Метеорологи кажуть, що у Києві досі триває літо
Середа, 7 жовтня 2020, 15:02
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Києві досі триває метеорологічне літо.
Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Дослівно: "Ніч на середу у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +14,5°С. Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С.
Метеорологічне літо у столиці триває".
Деталі: Метеорологи повідомили, що загалом з початку року у Києві встановили 27 температурних рекордів.
Українська правда