За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Києві досі триває метеорологічне літо.

Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Ніч на середу у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +14,5°С. Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С.

Метеорологічне літо у столиці триває".

Деталі: Метеорологи повідомили, що загалом з початку року у Києві встановили 27 температурних рекордів.