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Берлін вже каже про неминучі санкції через Навального, але ще дає РФ шанс

Середа, 7 жовтня 2020, 15:27

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не прояснить, що трапилося у справі Навального. 

Про це Маас заявив у своєму Twitter у середу 7 жовтня, повідомляє "Європейська правда". 

"Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні і пропорційні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучими. Спільна реакція буде узгоджена в ЄС та ОЗХЗ", - написав Маас.

Нагадаємо, 6 жовтня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Після цього уряд Німеччини заявив, що найближчими днями обговорить "наступні кроки" з ОЗХЗ та європейськими партнерами. 

Росія назвала висновки ОЗХЗ щодо отруєння Навального "фантастичною історією".

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Теми: НімеччинаРосія


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