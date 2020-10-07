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На палаючому складі боєприпасів у Росії почалися вибухи

Середа, 7 жовтня 2020, 15:34
На палаючому складі боєприпасів у Росії почалися вибухи

Під Рязанню загорілася трава на території колишньої військової частини. Вже почали вибухати боєприпаси.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на співрозмовника в адміністрації району, в якому сталася надзвичайна подія

Пряма мова: "Пожежа охопила колишній полігон. Очевидно, вибухають боєприпаси, що не розірвалися, постраждалих немає".

Деталі: За словами джерела, через вибухи довелося евакуювати невелике селище Кузьминка у 3 км від полігону.

Інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі Західного військового округу. За її даними, в середу 7 жовтня на території розташованого в лісі складу боєприпасів в районі селища Желтухино Рязанської області загорілося трава, після чого поривчастим вітром вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

 

За інформацією військових, штатний пожежний розрахунок військової частини приступив до ліквідації вогню, "але зупинити загоряння не вдалося".

Зараз на території військової частини відзначаються окремі вибухи боєприпасів. Особовий склад і цивільний персонал евакуйовані.

У військовому окрузі запевняють, що ані потерпілих, ані загрози довколишнім населеним пунктам - немає.

Теми: Росіянадзвичайна подіявибухармія
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