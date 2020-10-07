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Вихідний 14 жовтня: поліція попередила, що може перевіряти документи і обмежувати доступ

Середа, 7 жовтня 2020, 15:52

Поліцейські забезпечуватимуть безпеку під час масових заходів з нагоди Дня захисника 14 жовтня та будуть вживати превентивних заходів.

Джерело: заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба МВС

Деталі: За його словами до превенції вдаватимуться, щоб не допустити провокацій та забезпечити правопорядок під час масових акції з нагоди Дня захисника України та 78-ої річниці створення УПА.

Пряма мова: "Серед них перевірка документів та огляд речей, громадян. За необхідністю - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації".

Передісторія:

  • День захисника України - свято, що відзначається 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва.
  • У 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко визначив його як державне свято, а в 2015 році Верховна Рада зробила цей день вихідним.

Українська правда
Теми: святкуванняакціїполіція


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