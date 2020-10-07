Вихідний 14 жовтня: поліція попередила, що може перевіряти документи і обмежувати доступ
Середа, 7 жовтня 2020, 15:52
Поліцейські забезпечуватимуть безпеку під час масових заходів з нагоди Дня захисника 14 жовтня та будуть вживати превентивних заходів.
Джерело: заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба МВС
Деталі: За його словами до превенції вдаватимуться, щоб не допустити провокацій та забезпечити правопорядок під час масових акції з нагоди Дня захисника України та 78-ої річниці створення УПА.
Пряма мова: "Серед них перевірка документів та огляд речей, громадян. За необхідністю - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації".
Передісторія:
- День захисника України - свято, що відзначається 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва.
- У 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко визначив його як державне свято, а в 2015 році Верховна Рада зробила цей день вихідним.
Українська правда