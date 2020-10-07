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Тихановська хоче покликати Путіна посередником на переговори з Лукашенком

Середа, 7 жовтня 2020, 16:13

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Джерело: Тихановська в Telegram із посиланням на свою прес-конференцію за підсумками своєї зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, TUT.by

Деталі: На питання, чи буде Путін брати участь у вирішенні білоруського питання, Тихановська відповіла, що рішення політичної кризи в Білорусі - справа білорусів, а не Москви. Путін не повинен вирішувати долю білоруського народу, але Світлана хотіла б запросити його для медіації переговорів нарівні з представниками інших країн.

итать полностью:  https://news.tut.by/world/703190.html
На питання, за якою допомогою Тихановська звернулася до Німеччини, вона відповіла, що йдеться про допомогу з реабілітації поранених, підтримки студентів і незалежних журналістів.

Тихановська також зазначила, що Ангела Меркель дуже залучена в те, що відбувається в Білорусі, і вона дійсно могла б допомогти вирішити нинішню кризу. Світлана додала, що просила Меркель взяти на себе роль лідера в цьому процесі.

Пряма мова: "Ми хочемо запросити його (Путіна), щоб він був медіатором разом з лідерами інших держав, щоб простимулювати діалог між нинішньою білоруською владою і народом. Ми хочемо вирішити цю проблему, але ми хочемо вирішити цю проблему самі".

Передісторія: 6 жовтня суперниця Лукашенка Світлана Тихановська зустрілася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зустріч тривала 45 хвилин. За словами Тихановської, вона розповідала про триваючі протести і репресії в Білорусі, зростаючу кількість політв'язнів. Світлана пояснювала також, що протести в Білорусі "не є боротьбою проти Росії або Європи" і є наслідком внутрішньої кризи, а головна мета людей - нові вибори якомога швидше.

Тихановська додала, що білоруси сподіваються також на інвестиційну підтримку, допомогу незалежним ЗМІ та громадянського суспільства.

Теми: ТихановськаПутінБілорусьЛукашенко


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