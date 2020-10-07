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Литва змінила порядок самоізоляції для мандрівників з-за кордону

Середа, 7 жовтня 2020, 16:51

Уряд Литви змінив порядок ізоляції для мандрівників, що повертаються з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За ухваленим у середу рішенням, відтепер самоізолюватися потрібно буде тільки після приїзду з тих країн, де захворюваність на COVID-19 вища, ніж в Литві.

Дотепер у Литві діяла вимога самоізолюватись, якщо людина прибуває з країни, де рівень захворюваності складає понад 25 випадків на 100 тисяч жителів. 

За новим порядком самоізоляція потрібна після приїзду з країн, де захворюваність на 10% вища, ніж в Литві. 

При оцінці необхідності самоізоляції для приїжджих з третіх країн будуть враховуватися і додаткові критерії: показник обсягу тестування, відсоток позитивних результатів тестів, доступність інформації, показник госпіталізації.

Уряд Литви також затвердив необхідність реєстрації всіх учасників заходів, незалежно від їх числа. До таких заходів належатимуть і міські свята та ярмарки. Дотепер реєстрація була обов'язковою, якщо число учасників заходу перевищувало 300 осіб. 

За словами міністра внутрішніх справ Ріти Тамашунене, в разі спалаху захворюваності це полегшить відстеження контактних осіб і дозволить наказати їм самоізолюватися.

Теми: Литвакоронавірус


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