Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва змінила порядок самоізоляції для мандрівників з-за кордону

Середа, 7 жовтня 2020, 16:51

Уряд Литви змінив порядок ізоляції для мандрівників, що повертаються з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За ухваленим у середу рішенням, відтепер самоізолюватися потрібно буде тільки після приїзду з тих країн, де захворюваність на COVID-19 вища, ніж в Литві.

Дотепер у Литві діяла вимога самоізолюватись, якщо людина прибуває з країни, де рівень захворюваності складає понад 25 випадків на 100 тисяч жителів. 

За новим порядком самоізоляція потрібна після приїзду з країн, де захворюваність на 10% вища, ніж в Литві. 

При оцінці необхідності самоізоляції для приїжджих з третіх країн будуть враховуватися і додаткові критерії: показник обсягу тестування, відсоток позитивних результатів тестів, доступність інформації, показник госпіталізації.

Уряд Литви також затвердив необхідність реєстрації всіх учасників заходів, незалежно від їх числа. До таких заходів належатимуть і міські свята та ярмарки. Дотепер реєстрація була обов'язковою, якщо число учасників заходу перевищувало 300 осіб. 

За словами міністра внутрішніх справ Ріти Тамашунене, в разі спалаху захворюваності це полегшить відстеження контактних осіб і дозволить наказати їм самоізолюватися.

"Українська правда" у Threads

Теми: Литвакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Литва
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Президент Литви не виключив накладення вето на текст декларації саміту НАТО
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: