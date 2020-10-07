Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія продовжила надзвичайний стан через пандемію до 31 січня

Середа, 7 жовтня 2020, 17:15

Уряд Італії своєю постановою продовжив надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус, до 31 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Термін дії чинного положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи запропонували продовжити його на довший строк.

Надзвичайний стан дає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури у прийнятті рішень, що зазвичай потребує багато часу.

Як вже повідомлялось, в Італії також стало обов'язковим носіння маски щоразу при виході з будинку, в будь-який час дня і у всіх частинах країни.

При цьому максимальний штраф за неносіння масок у громадських місцях збільшили до 1000 євро.

Крім того, тепер стало обов'язковим носити маску у всіх закритих приміщеннях, крім дому. 

За останні два місяці в Італії спостерігається збільшення числа нових випадків захворювання. Хоча їх кількість все ще набагато нижча, ніж у інших великих європейських країнах, таких як Франція, Іспанія та Велика Британія.

Італія стала першою країною Європи, яка найбільше постраждала від коронавірусу цієї весни.

Теми: Італіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Італія
В Італії пояснили, чому не долучаться до "коаліції винищувачів"
Майже 42°C спеки: у Римі зафіксували температурний рекорд
Італійський суд вирішив, що домагання "менше 10 секунд" не є домаганнями
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: