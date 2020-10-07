Італія продовжила надзвичайний стан через пандемію до 31 січня

Уряд Італії своєю постановою продовжив надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус, до 31 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Термін дії чинного положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи запропонували продовжити його на довший строк.

Надзвичайний стан дає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури у прийнятті рішень, що зазвичай потребує багато часу.

Як вже повідомлялось, в Італії також стало обов'язковим носіння маски щоразу при виході з будинку, в будь-який час дня і у всіх частинах країни.

При цьому максимальний штраф за неносіння масок у громадських місцях збільшили до 1000 євро.

Крім того, тепер стало обов'язковим носити маску у всіх закритих приміщеннях, крім дому.

За останні два місяці в Італії спостерігається збільшення числа нових випадків захворювання. Хоча їх кількість все ще набагато нижча, ніж у інших великих європейських країнах, таких як Франція, Іспанія та Велика Британія.

Італія стала першою країною Європи, яка найбільше постраждала від коронавірусу цієї весни.