Франція і Німеччина запропонують санкції проти ГРУ РФ за отруєння Навального - Reuters

Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам запровадити санкції проти співробітників ГРУ РФ у зв'язку з отруєнням в Росії опозиціонера Алексєя Навального.

Про це у середу написало агентство Reuters з посиланням на кілька дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Париж і Берлін виступлять з пропозицією санкцій в Брюсселі в кінці цього тижня, перед зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться на наступному тижні.

За словами двох дипломатів, пропозиції про санкції будуть спрямовані на співробітників російської військової розвідки ГРУ.

Окремо глави МЗС обох країн підтвердили у спільній заяві, що Франція і Німеччина внесуть своїм європейським партнерам пропозиції про додаткові санкції.

"Пропозиції будуть націлені на осіб, які в силу своїх офіційних функцій вважаються відповідальними за цей злочин і за порушення міжнародного права, а також на осіб, які беруть участь в програмі "Новічок", - сказано у заяві міністрів.

7 жовтня глава МЗС Німеччини Гайко Маас пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не прояснить, що трапилося у справі Навального.

6 жовтня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

14 вересня Берлін повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".