Франція і Німеччина запропонують санкції проти ГРУ РФ за отруєння Навального - Reuters
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам запровадити санкції проти співробітників ГРУ РФ у зв'язку з отруєнням в Росії опозиціонера Алексєя Навального.
Про це у середу написало агентство Reuters з посиланням на кілька дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".
Париж і Берлін виступлять з пропозицією санкцій в Брюсселі в кінці цього тижня, перед зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться на наступному тижні.
Окремо глави МЗС обох країн підтвердили у спільній заяві, що Франція і Німеччина внесуть своїм європейським партнерам пропозиції про додаткові санкції.
"Пропозиції будуть націлені на осіб, які в силу своїх офіційних функцій вважаються відповідальними за цей злочин і за порушення міжнародного права, а також на осіб, які беруть участь в програмі "Новічок", - сказано у заяві міністрів.
7 жовтня глава МЗС Німеччини Гайко Маас пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не прояснить, що трапилося у справі Навального.
6 жовтня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".
14 вересня Берлін повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".